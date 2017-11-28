Названы причины очередного кризиса российской экономики

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Увеличение расходов бюджета на образование и здравоохранение без реформ в этих отраслях приведет к кризису в экономике страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"На наш взгляд, нельзя просто увеличивать расходы без изменений внутри этих отраслей: образования, здравоохранения, социального обеспечения - полно есть ресурсов, возможностей для таких структурных преобразований без увеличения трат, а будем увеличивать траты, особенно нефтегазовых доходов, будем иметь риски, будем иметь следующий кризис", - сказал Силуанов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что смягчение денежно-кредитной политики может отравить наметившееся оздоровление экономики.

Она также подчеркнула, что денежно-кредитная политика сама по себе не может быть драйвером роста экономики.