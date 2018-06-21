Названы преимущества новой модели аграрного страхования, которую планируется внедрить в Азербайджане

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Модель сельскохозяйственного страхования, применяемая в настоящее время в Азербайджане, не является гибкой.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам специалист Палаты надзора за финансовыми рынками Фирдовси Агакишиев.

"Риски в аграрном секторе в стране катастрофические, из-за дефицита экспертов они неверно оцениваются, а возможности перестрахования очень ограничены", - сказал он.

По словам представителя Палаты, хотя ежегодно из государственного бюджета выделяется 1 млн манатов на стимулирование аграрного страхования в Азербайджане, эти средства почти не используются: "Часть этой суммы потрачена только в 2015 году".

Ф.Агакишиев также назвал преимущества новой модели аграрного страхования, которую планируется внедрить в Азербайджане: "В нынешней модели страхования отдельные страховые компании берут на себя отдельные риски. Здесь нет единой кассы (фонда). В новой модели такой фонд возьмет на себя все риски. Это создаст возможности перестрахования. Перестраховочные компании будут заинтересованы в страховании единого фонда. Хотя они не хотят страховать риски, взятые на себя отдельными страховыми компаниями. Механизм не сложный, а очень простой".