​Названы показатели инфляции в Азербайджане

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-мае 2019 года повысились на 2,4% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 2,3%, непродовольственные товары – 1,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 3,4%.

В мае по сравнению с апрелем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги снизились на 0,4%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 1,1%, оказываемые населению платные услуги подорожали на 0,1%, цены на непродовольственные товары не изменились.