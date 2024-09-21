Перечень ненефтяного экспорта Азербайджана

Названы основные ненефтяные продукты, экспортируемые Азербайджаном

В январе-августе этого года стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 1 млрд 837 млн 545,87 тыс. долларов США, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета (ГТК).

За 8 месяцев текущего года наиболее популярным среди экспортируемых товаров стал цемент в готовом или клинкерном виде (510,8 тыс. тонн), меньше всего были экспортированы медные руды и концентраты (729 тонн).

В данной таблице представлен полный перечень основной ненефтяной продукции, экспортированной Азербайджаном в отчетный период: