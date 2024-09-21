О нас

Перечень ненефтяного экспорта Азербайджана

Перечень ненефтяного экспорта Азербайджана Названы основные ненефтяные продукты, экспортируемые Азербайджаном
Финансы
21 сентября 2024 г. 10:58
Перечень ненефтяного экспорта Азербайджана

В январе-августе этого года стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 1 млрд 837 млн 545,87 тыс. долларов США, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета (ГТК).

За 8 месяцев текущего года наиболее популярным среди экспортируемых товаров стал цемент в готовом или клинкерном виде (510,8 тыс. тонн), меньше всего были экспортированы медные руды и концентраты (729 тонн).

В данной таблице представлен полный перечень основной ненефтяной продукции, экспортированной Азербайджаном в отчетный период:

Наименование товара

Количество

По сравнению с январем-августом 2023 года

Статистическая стоимость (тыс.долларов США)

По сравнению с январем-августом 2023 года

Овощи и фрукты (в тоннах)

408 097,83

-6,2 %

424 002,36

-3,3 %

Жиры и масла растительного и животного происхождения (в тоннах)

11 331,95

+60 %

18 585,48

+45,5 %

Сахар и кондитерские изделия из сахара (в тоннах)

31 039,17

+36 %

24 196,45

+38 %

Цемент, в готовом или клинкерном виде (в тоннах)

510 894.88

-6,6 %

31 568.82

+1,4 %

Медные руды и концентраты (в тоннах)

729,83

-93 %

1 472,03

-89 %

Электроэнергия, 1000 кВтч (в тоннах)

1 018 685,08

-64 %

57 499,17

-81,7 %

Метанол (в тоннах)

322 261,70

+9,3 %

65 030,82

+10,4 %

Азотные удобрения (в тоннах)

361 643,05

+2,2 dəfə

78 653,47

+2 dəfə

Полимеры этилена, в первичных формах (в тоннах)

85 340,64

-22 %

94 868,73

-16 %

Полипропилен, в первую очередь в трикотажных изделиях (в тоннах)

35 193,83

-54 %

39 427,69

-52 %

Сополимеры пропилена, в первичных формах (в тоннах)

55 823,78

+18 %

65 036,11

+4 %

Хлопковое волокно (в тоннах)

91 573,37

+2 dəfə

139 350,64

+66 %

Хлопковая пряжа (в тоннах)

7 255,94

-2,5 %

18 133,23

-16 %

Черные металлы и изделия из них (в тоннах)

64 154,24

-21 %

57 739,97

-20,8 %

Медь и изделия из нее (в тоннах)

2 882.48

+13,5 %

19 926.24

+14,7 %

Алюминий и изделия из него (в тоннах)

50 424,90

-1 %

134 998,10

+0,41 %

Другие

-

-

567 056,57

+24 %

Итого

-

-

1 837 545,87

-7 %
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ixrac etdiyi əsas qeyri-neft məhsulları – SİYAHI

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.09.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.09.2024)
21 сентября 2024 г. 09:11
Цена на золото второй раз за день обновила исторический максимум
Цена на золото второй раз за день обновила исторический максимум
20 сентября 2024 г. 21:37
ЦБА принял решение в отношении 24 страховых агентов
ЦБА принял решение в отношении 24 страховых агентов
20 сентября 2024 г. 17:45
Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность в области энергоперехода
ФотоАзербайджан и Китай обсудили совместную деятельность в области энергоперехода
20 сентября 2024 г. 15:35
Японские компании Tokyo Metro и Rigaku разместят IPO на сумму свыше $3 млрд
Японские компании Tokyo Metro и Rigaku разместят IPO на сумму свыше $3 млрд
20 сентября 2024 г. 13:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2024)
20 сентября 2024 г. 09:22
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2024)
20 сентября 2024 г. 09:17
Назначен новый председатель ОАО Азербайджанское промышленное страхование
Назначен новый председатель ОАО "Азербайджанское промышленное страхование"
19 сентября 2024 г. 19:59
Центробанк Азербайджана выдал лицензию НБКО Иршад
Центробанк Азербайджана выдал лицензию НБКО "Иршад"
19 сентября 2024 г. 16:45
В рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа
ФотоВ рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа
19 сентября 2024 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi