Перечень ненефтяного экспорта Азербайджана

В январе-августе этого года стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 1 млрд 837 млн 545,87 тыс. долларов США, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета (ГТК).
За 8 месяцев текущего года наиболее популярным среди экспортируемых товаров стал цемент в готовом или клинкерном виде (510,8 тыс. тонн), меньше всего были экспортированы медные руды и концентраты (729 тонн).
В данной таблице представлен полный перечень основной ненефтяной продукции, экспортированной Азербайджаном в отчетный период:
|
Наименование товара
|
Количество
|
По сравнению с январем-августом 2023 года
|
Статистическая стоимость (тыс.долларов США)
|
По сравнению с январем-августом 2023 года
|
Овощи и фрукты (в тоннах)
|
408 097,83
|
-6,2 %
|
424 002,36
|
-3,3 %
|
Жиры и масла растительного и животного происхождения (в тоннах)
|
11 331,95
|
+60 %
|
18 585,48
|
+45,5 %
|
Сахар и кондитерские изделия из сахара (в тоннах)
|
31 039,17
|
+36 %
|
24 196,45
|
+38 %
|
Цемент, в готовом или клинкерном виде (в тоннах)
|
510 894.88
|
-6,6 %
|
31 568.82
|
+1,4 %
|
Медные руды и концентраты (в тоннах)
|
729,83
|
-93 %
|
1 472,03
|
-89 %
|
Электроэнергия, 1000 кВтч (в тоннах)
|
1 018 685,08
|
-64 %
|
57 499,17
|
-81,7 %
|
Метанол (в тоннах)
|
322 261,70
|
+9,3 %
|
65 030,82
|
+10,4 %
|
Азотные удобрения (в тоннах)
|
361 643,05
|
+2,2 dəfə
|
78 653,47
|
+2 dəfə
|
Полимеры этилена, в первичных формах (в тоннах)
|
85 340,64
|
-22 %
|
94 868,73
|
-16 %
|
Полипропилен, в первую очередь в трикотажных изделиях (в тоннах)
|
35 193,83
|
-54 %
|
39 427,69
|
-52 %
|
Сополимеры пропилена, в первичных формах (в тоннах)
|
55 823,78
|
+18 %
|
65 036,11
|
+4 %
|
Хлопковое волокно (в тоннах)
|
91 573,37
|
+2 dəfə
|
139 350,64
|
+66 %
|
Хлопковая пряжа (в тоннах)
|
7 255,94
|
-2,5 %
|
18 133,23
|
-16 %
|
Черные металлы и изделия из них (в тоннах)
|
64 154,24
|
-21 %
|
57 739,97
|
-20,8 %
|
Медь и изделия из нее (в тоннах)
|
2 882.48
|
+13,5 %
|
19 926.24
|
+14,7 %
|
Алюминий и изделия из него (в тоннах)
|
50 424,90
|
-1 %
|
134 998,10
|
+0,41 %
|
Другие
|
-
|
-
|
567 056,57
|
+24 %
|
Итого
|
-
|
-
|
1 837 545,87
|
-7 %