Названы основные направления денежно-кредитной политики на следующий год

В следующем году денежно-кредитная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет направлена ​​на обеспечение стабильной ценовой стабильности в стране, возвращение инфляции к заявленному целевому показателю и стабильное закрепление.

В следующем году денежно-кредитная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет направлена ​​на обеспечение стабильной ценовой стабильности в стране, возвращение инфляции к заявленному целевому показателю и стабильное закрепление.

Как передает Report со ссылкой на ЦБА, к концу следующего года ожидается, что инфляция, сформированная немонетарными факторами с высокой волатильностью, приблизится к верхней границе целевого диапазона.

Прогнозируемое профицит платежного баланса, значительное увеличение трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в госбюджет в 2022 году поддержат баланс внутреннего валютного рынка и стабильность национальной валюты.

В следующем году ЦБА продолжит уделять внимание обеспечению стабильности финансового сектора, расширению доступа к финансовым услугам, увеличению глубины рынка страхования и капитала, обеспечению безопасной, бесперебойной и устойчивой работы национальной платежной системы.

Одним из основных приоритетов ЦБА в 2022 году и на среднесрочный стратегический период будет повышение эффективности и охвата коммуникаций. Это позволит эффективно управлять ожиданиями хозяйствующих субъектов, а также еще больше повысит эффективность макроэкономической координации.