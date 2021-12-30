О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы основные направления денежно-кредитной политики на следующий год

Названы основные направления денежно-кредитной политики на следующий год В следующем году денежно-кредитная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет направлена ​​на обеспечение стабильной ценовой стабильности в стране, возвращение инфляции к заявленному целевому показателю и стабильное закрепление.
Финансы
30 декабря 2021 г. 08:41
Названы основные направления денежно-кредитной политики на следующий год
0 : 00
0 : 00

В следующем году денежно-кредитная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет направлена ​​на обеспечение стабильной ценовой стабильности в стране, возвращение инфляции к заявленному целевому показателю и стабильное закрепление.

Как передает Report со ссылкой на ЦБА, к концу следующего года ожидается, что инфляция, сформированная немонетарными факторами с высокой волатильностью, приблизится к верхней границе целевого диапазона.

Прогнозируемое профицит платежного баланса, значительное увеличение трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в госбюджет в 2022 году поддержат баланс внутреннего валютного рынка и стабильность национальной валюты.

В следующем году ЦБА продолжит уделять внимание обеспечению стабильности финансового сектора, расширению доступа к финансовым услугам, увеличению глубины рынка страхования и капитала, обеспечению безопасной, бесперебойной и устойчивой работы национальной платежной системы.

Одним из основных приоритетов ЦБА в 2022 году и на среднесрочный стратегический период будет повышение эффективности и охвата коммуникаций. Это позволит эффективно управлять ожиданиями хозяйствующих субъектов, а также еще больше повысит эффективность макроэкономической координации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gələn il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

Другие новости из категории

На фоне укрепления доллара стоимость золота снизилась
На фоне укрепления доллара стоимость золота снизилась
30 декабря 2021 г. 09:27
Объем ВВП Нахчывана составил более 3 млрд манатов
Объем ВВП Нахчывана составил более 3 млрд манатов
30 декабря 2021 г. 06:14
Основные фондовые индексы США закрылись незначительным ростом
Основные фондовые индексы США закрылись незначительным ростом
30 декабря 2021 г. 04:11
Президент утвердил изменения в закон ”О государственной пошлине
Президент утвердил изменения в закон ”О государственной пошлине"
29 декабря 2021 г. 16:16
Курс турецкой валюты установлен на уровне 12,03 лиры за доллар
Курс турецкой валюты установлен на уровне 12,03 лиры за доллар
29 декабря 2021 г. 13:44
Центробанк Турции сохранит плавающий обменный курс в 2022 году
Центробанк Турции сохранит плавающий обменный курс в 2022 году
29 декабря 2021 г. 12:52
Стоимость золота незначительно снизилась
Стоимость золота незначительно снизилась
29 декабря 2021 г. 10:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2021)
29 декабря 2021 г. 09:47
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.12.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.12.2021)
29 декабря 2021 г. 09:21
Guardian назвала главные риски для экономики в 2022 году
Guardian назвала главные риски для экономики в 2022 году
29 декабря 2021 г. 07:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi