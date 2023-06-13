Названы объемы платежей с помощью Apple Pay и Google Pay в Азербайджане

В Азербайджане в январе-мае этого года платежи, произведенные посредством решений Apple Pay и Google Pay составили 327 млн и 107 млн манатов соответственно.

В Азербайджане в январе-мае этого года платежи, произведенные посредством решений Apple Pay и Google Pay составили 327 млн и 107 млн манатов соответственно.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Фарид Османов на панели "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии современной банковской и финансовой экосистемы" на выставке Fintech Summit 2023 в Баку.

По его словам, к началу мая количество платежных карт в Азербайджане выросло на 18 %: "Более 70% этих карт бесконтактные. Отмечу также, что в январе-мае объем безналичных платежей увеличился в 2 раза и составил 12,2 млрд манатов. Доля безналичных платежей в общем обороте увеличилась на 11,8 процентных пункта и достигла 52%".