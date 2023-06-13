О нас

Названы объемы платежей с помощью Apple Pay и Google Pay в Азербайджане

Названы объемы платежей с помощью Apple Pay и Google Pay в Азербайджане В Азербайджане в январе-мае этого года платежи, произведенные посредством решений Apple Pay и Google Pay составили 327 млн и 107 млн манатов соответственно.
Финансы
13 июня 2023 г. 11:35
Названы объемы платежей с помощью Apple Pay и Google Pay в Азербайджане

В Азербайджане в январе-мае этого года платежи, произведенные посредством решений Apple Pay и Google Pay составили 327 млн и 107 млн манатов соответственно.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Фарид Османов на панели "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии современной банковской и финансовой экосистемы" на выставке Fintech Summit 2023 в Баку.

По его словам, к началу мая количество платежных карт в Азербайджане выросло на 18 %: "Более 70% этих карт бесконтактные. Отмечу также, что в январе-мае объем безналичных платежей увеличился в 2 раза и составил 12,2 млрд манатов. Доля безналичных платежей в общем обороте увеличилась на 11,8 процентных пункта и достигла 52%".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Apple Pay” və “Google Pay” ilə aparılmış ödənişlərin məbləği açıqlanıb

Самое читаемое

Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi