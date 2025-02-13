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Названы объем и структура государственного и гарантированного долга Азербайджана

Названы объем и структура государственного и гарантированного долга Азербайджана 13:56
Финансы
13 февраля 2025 г. 14:29
Названы объем и структура государственного и гарантированного долга Азербайджана

Объем государственного и гарантированного долга Азербайджана на 1 января 2025 года составил 10,957 млрд манатов, что эквивалентно 8,7% ВВП страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Министерства финансов.

В структуре госдолга 83,9% (9,196 млрд манатов или $5,409 млрд) приходится на внешние заимствования, а 16,1% (1,76 млрд манатов) — на внутренние.

Основная часть государственного и гарантированного долга номинирована в долларах США (63,6%), евро (18,3%) и манатах (12,5%). По срокам погашения 72,2% обязательств должны быть возвращены в течение пяти лет, 16,4% - от 5 до 10 лет, 11,4 - более чем через 10 лет.

31% кредитов под госгарантии приходится на долю различных инвесторов, 5,5% - Всемирный банк, 9,3% - Азиатский банк развития, 1% - Исламский банк развития, 5,7% - Европейский банк реконструкции и развития, 3,7% - Японское агентство международного сотрудничества, 8,2% - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 16,1% - внутренних кредиторов, а 19,5% - прочих кредиторов.

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