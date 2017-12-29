Названы наиболее подорожавшие и подешевевшие активы в 2017 году

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня последний рабочий день 2017 года. Report, ссылаясь на Forexpf.ru, предлагает список наиболее подорожавших и упавших в цене активов на мировых рынках в 2017 году.

Возглавляет список наиболее укрепившаяся в этом году валюта - новый метикал Мозамбика. Аутсайдером является узбекский сум. В приведенном ниже списке представлены наиболее подорожавшие и подешевевшие мировые валюты.

Индекс Украинской фондовой биржи вырос на 80% и занял первую строчку рейтинга рынков капитала. Наибольший спад биржевого индекса был зафиксирован на Пакистанской фондовой бирже (-22%). В этом году наблюдался массовый отток инвесторов из страны. Венесуэльская фондовая биржа не включена в таблицу, что связано с годовым ростом в 3 865%. Причиной такого роста стала резкая девальвация валюты.

Лидером на рынке облигаций в этом году стали аутсайдеры прошлого года - Греция и Аргентина. Это связано с восстановлением стабильности в мировой экономике и чрезмерной дешевизной облигаций данных стран. Последние строчки рейтинга заняли Венесуэла из-за экономического кризиса и Япония в связи монетарным стимулированием.

Среди сырьевых товаров наиболее резкий рост (+ 54%) был зафиксирован в цене палладия. Аутсайдерами стали природный газ и сахар.