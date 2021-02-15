Названы лучшие криптовалюты для инвестирования

Если ежемесячно покупать перспективные активы на сумму 100-1000 долларов США на протяжении двух лет, это может дать хороший результат

Рост популярности криптовалют в 2021 году заставляет все больше пользователей задуматься об их покупке. К тому же стоимость цифровых активов за последний год уже значительно выросла.

Как передает Report, эксперты РБК дали ряд советов для начинающих инвесторов криптовалюты.

Отмечается, что в феврале количество поисковых запросов о покупке криптовалюты в поисковике Google обновило максимум. Сейчас интерес к цифровым деньгам на 35% выше, чем был во время криптовалютного бума 2017-го. Это происходит на фоне резкого роста котировок цифровых активов. К тому же биткоин день за днем обновляет исторические максимумы. Например, в ночь на 12 февраля его цена приближалась к отметке в 49 тысяч долларов США, а с начала года рост превысил 70%.

CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко считает, что "текущая ситуация — не самый лучший момент для входа, поскольку рынок перегрет". Но есть проекты, которые даже в текущей ситуации остаются недооцененными. По словам эксперта, одна из таких монет — Maker Dao.

"Я бы для эксперимента рекомендовал купить на небольшую сумму — на 100-1000 долларов США, например, токен проекта Maker Dao. Новичкам лучше понемногу инвестировать в 5-8 перспективных компаний, когда рынок не перегрет, сейчас вот только одна компания такая есть, это Maker Dao", — посоветовал Кравченко.

Неопытным трейдерам эксперт порекомендовал откладывать небольшую часть дохода раз в месяц и инвестировать в различные проекты — это позволит получить опыт и со временем набрать позиции в разных циклах рынка. "Если ежемесячно покупать перспективные активы на сумму 100-1000 долларов США на протяжении двух лет, это может дать хороший результат", - добавил Кравченко.

Руководитель дата-центра Six Nines Сергей Трошин считает, что снизить вероятность потери денег при покупке криптовалютных активов можно при условии, если выходить на рынок с четвертью суммы и затем ждать, пока котировки упадут примерно на 30%, чтобы "усредниться".

"Когда рынок упадет на 30%, то войти еще на четверть суммы, и далее на две четверти, когда еще упадет на 30%", — объяснил эксперт.

Трошин советует начинать с "голубых фишек" — биткоина и эфира. По его словам, если хочется купить малоизвестную криптовалюту, нужно понимать, какие перспективы у нее на ближайшие 3-5 лет. Если такого понимания нет, покупать такую монету не стоит.

Основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов, в свою очередь, отметил, что желающим приобрести криптовалюту стоит научиться работать с кошельком и привыкнуть к регулярным бэкапам приватного ключа. Новичкам он советует стабильные криптовалюты, которые привязаны к котировкам фиатных денег и не принесут обладателю больших потерь, например, USDT и EURS.