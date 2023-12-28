Названы инфляционные ожидания домохозяйств Азербайджана в этом году

Фактическая динамика инфляции в Азербайджане повлияла на инфляционные ожидания. Согласно опросам, домохозяйства ожидают инфляцию за 12 месяцев на уровне 2,4%.

Фактическая динамика инфляции в Азербайджане повлияла на инфляционные ожидания. Согласно опросам, домохозяйства ожидают инфляцию за 12 месяцев на уровне 2,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

"Анализы показывают, что помимо базового эффекта годовая инфляция снижалась под влиянием внешних и внутренних факторов, в том числе проводимой антиинфляционной политики. Относительное снижение средневзвешенной инфляции по торговым партнерствам, снижение цен на мировом товарном рынке, возвращение расходов на международные перевозки к допандемическому уровню способствовали снижению инфляции", - говорится в заявлении.

Напомним, что в январе-ноябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,4%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям – 110,4%, по непродовольственным товарам – 108,9%, и по оказанным населению платным услугам – 108,6%. В ноябре индекс потребительских цен составил 99,8% по сравнению с октябрем и 102,6% по сравнению с ноябрем прошлого года.