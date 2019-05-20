Названы города мира с самой высокой зарплатой

Американский город Сан-Франциско занял первую строчку городов с самым высоким уровнем зарплат в мире, сместив швейцарский Цюрих на второе место.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствует ежегодный рейтинг, подготовленный Deutsche Bank.

Согласно исследованию, средняя заработная плата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет порядка 6,5 тыс. долларов, в Цюрихе - почти 5,9 тыс. долларов, в Нью-Йорке, занявшем 3-ю строчку рейтинга, - 4,6 тыс. долларов. Также в список городов с самыми высокими зарплатами вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.