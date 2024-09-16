Названы факторы, препятствующие развитию аудита в Азербайджане

14:16

В Азербайджане развитию аудита препятствуют субъективные и объективные факторы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на международной конференции на тему "Отчетность и прозрачность на основе зеленой экономики" в Баку.

По его словам, часть этих факторов связана с органами аудита, а часть – с их объектами.

"Недостаток компетентных кадров с соответствующими навыками на рынке труда является одной из основных проблем аудиторских институтов. В то же время пробелы в системе менеджмента качества, задержки во внедрении новых технологий создают значительные трудности в данной сфере. Одними из проблем являются наличие ожиданий от органов аудита, не связанных с их мандатом, отношение к процессу аудита как к правоохранительному органу, отсутствие отличия между аудитом и проверкой, и требование устранения выявленных недостатков от органов аудита. Чрезмерная специфичность некоторых сфер, отсутствие необходимой инфраструктуры также затрудняют проведение аудита", - отметил председатель.