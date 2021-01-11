Названы ежемесячные доходы журналистов в Азербайджане

Отчет был подготовлен на основе опроса 55 сотрудников СМИ и результатов мониторинга за 2020 год

Продолжающиеся в Азербайджане реформы в административной, финансовой, экономической и социальной сферах положительно сказались и на вопросе оформления трудовых отношений в СМИ, были достигнуты серьезные результаты в сфере заключения трудовых договоров с работниками редакций СМИ.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом отчете Профсоюза журналистов о событиях, связанных со СМИ, и социальном положении азербайджанских журналистов за 2020 год.

В документе отмечается, что 98% опрошенных заявили о заключении трудовых договоров с сотрудниками в редакциях, где они работают.

В сфере заработной платы, среднемесячных доходов существенных изменений не наблюдается. По данным, 74% респондентов заявили, что их ежемесячный доход составляет 700-900 манатов, 22% - 500-700 манатов, 4% - 250-500 манатов.

Отчет был подготовлен на основе опроса 55 сотрудников СМИ и результатов мониторинга за 2020 год.