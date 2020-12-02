Названы доходы AZAL от экспорта услуг

С марта этого года из-за пандемии коронавируса все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских рейсов

В январе-октябре этого года ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) экспортировало услуги на сумму 5,7 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 14,1 млн долларов США или в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что за январь-октябрь 2019 года AZAL экспортировал услуги на сумму 19,8 млн долларов США.

С марта этого года из-за пандемии коронавируса все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских рейсов.