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Названы доходы AZAL от экспорта услуг

Названы доходы AZAL от экспорта услуг С марта этого года из-за пандемии коронавируса все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских рейсов
Финансы
2 декабря 2020 г. 13:33
Названы доходы AZAL от экспорта услуг

В январе-октябре этого года ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) экспортировало услуги на сумму 5,7 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 14,1 млн долларов США или в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что за январь-октябрь 2019 года AZAL экспортировал услуги на сумму 19,8 млн долларов США.

С марта этого года из-за пандемии коронавируса все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских рейсов.

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Версия на английском языке AZAL revenue from service exports announced
Версия на азербайджанском языке Bu il AZAL-ın xidmət ixracından gəlirləri açıqlandı

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