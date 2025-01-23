О нас

Названы дата и место проведения 58-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР

Названы дата и место проведения 58-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР 58-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) впервые пройдет в Милане с 4 по 7 мая.
Финансы
23 января 2025 г. 14:47
Названы дата и место проведения 58-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР

58-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) впервые пройдет в Милане с 4 по 7 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР.

В заседании примут участие министры финансов и руководители Центральных банков стран-членов АБР, представители международных организаций, а также частного сектора, гражданского общества и медиа. Ожидается, что мероприятие поднимет на новый уровень взаимопонимание и экономическое сотрудничество между экономиками Италии, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года, и за это время банк предоставил Азербайджану кредиты на сумму более 5 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 58-ci illik toplantısının tarixi və yeri açıqlanıb

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi