Названы дата и место проведения 58-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР

58-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) впервые пройдет в Милане с 4 по 7 мая.

58-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) впервые пройдет в Милане с 4 по 7 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР.

В заседании примут участие министры финансов и руководители Центральных банков стран-членов АБР, представители международных организаций, а также частного сектора, гражданского общества и медиа. Ожидается, что мероприятие поднимет на новый уровень взаимопонимание и экономическое сотрудничество между экономиками Италии, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года, и за это время банк предоставил Азербайджану кредиты на сумму более 5 млрд долларов.