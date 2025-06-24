Названы 5 трендов для интеграции в платформенную модель банков Азербайджана

Децентрализованные финансы (DeFi), встроенные финансы, RegTech (регуляторные технологии), ИИ и “зеленые технологии” (GreenTech) должны быть интегрированы в платформенную модель банков Азербайджана .

Децентрализованные финансы (DeFi), встроенные финансы, RegTech (регуляторные технологии), ИИ и “зеленые технологии” (GreenTech) должны быть интегрированы в платформенную модель банков Азербайджана .

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы на открытии финансово-технологической выставки “Fintex Summit 2025” в Баку.

По его словам, объем глобального финтех-рынка к 2030 году может достичь 700 млрд долларов США. В этом контексте Азербайджан также ставит перед собой амбициозные цели на период до 2030 года.

“Уверен, что в 2027-2030 годах Центральный банк Азербайджана будет активно вовлечен в развитие финтех-среды”, - отметил В.Гасымлы.

Он подчеркнул, что пять ключевых технологических трендов должны быть интегрированы в платформенную модель современного банковского бизнеса:

“DeFi основаны на блокчейн-технологиях и развиваются стремительно - независимо от того, готовы ли мы к этому или нет. В отличие от централизованных систем, DeFi демонстрирует более высокие темпы роста. Банки не могут оставаться в стороне, напротив - они должны стать частью этой экосистемы”, - отметил он.

Следующий тренд - Embedded Finance (встроенные финансы), по его словам, предусматривает интеграцию финансовых услуг в нефинансовые платформы - от такси-приложений до систем онлайн-торговли и других цифровых сервисов. “Банковская отрасль должна стать частью этих процессов, а не конкурировать с ними”, - подчеркнул он.

RegTech технологии направлены на повышение эффективности регулирования, включая борьбу с отмыванием денег, контроль за транзакциями и адаптацию к новым платежным механизмам. “Это неотъемлемая часть развития современной финансовой среды”, - отметил В.Гасымлы.

Четвертым трендом являются индивидуализированные решения на базе искусственного интеллекта.

“Сегодня персонализация проникает во все сферы - от образования до здравоохранения. Финансовые услуги также должны становиться все более персонализированными, опираясь на ИИ”, - добавил он.

Касаясь последнего тренда - GreenTech , В.Гасымлы отметил, что развитие устойчивых и экологически ответственных решений необходимо учитывать при трансформации банковского сектора.