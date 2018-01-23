Названы 5 причин возможного краха биткоина

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Биткоин, являющийся наиболее популярной криптовалютой, сегодня продается по 10 500 долларов, что на 50% ниже рекордного максимума, зафиксированного в середине декабря в районе 20 000 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Investoing.ru, помимо снижения стоимости, биткоин также теряет рыночную долю. На текущий момент BTC удерживает примерно 32% рынка по сравнению с относительно недавними 85%.

Аналитики называют 5 причин, которые могут привести к краху биткоина:

1) Замедление обработки транзакций. Низкая скорость обработки транзакций уже привела к ряду так называемых хардфорков. В августе подобным образом была запущена валюта BitcoinCash. В октябре произошел еще один форк, положивший начало валюте BitcoinGold. Этим сообщество хотело решить проблему медленных транзакций и увеличить размер блоков в цепочке.

2) Растущие комиссионные сборы. До начала 2017 года стоимость транзакций в сети биткоина была существенно ниже 1 доллара. Однако в последующие месяцы растущая популярность биткоина привела к значительному превышению спроса над возможностями сети. В результате, в своем текущем состоянии сеть биткоина существенно отличается от своего изначального вида. В среднем одна транзакция сейчас требует 25 долларов в качестве комиссии. В противовес биткоину, средняя стоимость транзакции в сети Ripple составляет меньше одного цента, а Litecoin и BitcoinCash требуют комиссии в 35 и 30 центов соответственно.

3) Ужесточение нормативного регулирования. Южная Корея и Индия являются самыми свежими примерами ужесточения торговли биткоином. Китай ввел аналогичный запрет в прошлом году и недавно дал понять, что намерен усилить давление на торговлю цифровыми валютами. Цифровые активы уже сталкивались с подобными угрозами, однако совместные усилия ведущих мировых регуляторов могут всерьез угрожать биткоину и вызвать его обвал.

4) Проблемы для майнеров. В рамках ужесточения регулирования сегмента, власти Китая планируют бороться с майнингом биткоина. Это является важным фактором, так как около 60% мировых сообществ майнеров располагаются в Китае. Подобный запрет может привнести хаос в деятельность сообщества.

5) Утрата анонимности. Ранее одним из самых привлекательных аспектов биткоина была анонимность. Однако это стремительно меняется, так как регулирующие органы и налоговые управления оказывают давление на трейдеров и принуждают их предоставлять персональные данные. Это может значительно снизить спрос на биткоин, который уступит свое место более молодым альткоинам.

Аналитики считают, что главными претендентами на место биткоина являются Ripple, Dash и NEM.