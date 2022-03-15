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Названы три основных направления деятельности Азербайджана в прошлом году

Названы три основных направления деятельности Азербайджана в прошлом году В 2021 году Азербайджан вел деятельность в основном по 3 направлениям - восстановление оккупированных территорий, устранение последствий пандемии для экономики, борьба с ростом цен и глобальным продовольственным дефицитом - и добился немалых успехов.
Финансы
15 марта 2022 г. 13:43
Названы три основных направления деятельности Азербайджана в прошлом году

В 2021 году Азербайджан вел деятельность в основном по 3 направлениям - восстановление оккупированных территорий, устранение последствий пандемии для экономики, борьба с ростом цен и глобальным продовольственным дефицитом - и добился немалых успехов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время обсуждения отчета о деятельности Кабинета министров в 2021 году на сегодняшнем заседании парламента.

Он отметил, что в отчетном году цены на энергоносители на мировых рынках выросли на 77 %, цены на неэнергетические товары - на 20,2 %, а цены на продукты питания - на 23,1%: “Мы высоко ценим рост ВВП в стране на 5,6%, нефтегазового сектора - на 7,2%, ненефтяной промышленности - на 18,9%, сельскохозяйственного производства - на 3,4%, ненефтяного экспорта на - 38,4%, увеличение стратегических валютных резервов - на 2,4 млрд долларов США, превышение положительного торгового баланса - на 12,1 млрд долларов США, сокращение внешнего прямого государственного долга - на 8,7% и ВВП в размере - 13,5%, исполнение доходов государственного бюджета сверх прогноза, а расходов на уровне более 96%”.

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