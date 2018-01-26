Названы 10 стран, население которых наиболее сократится к 2050 году

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Наибольшее снижение численности населения в ближайшие 30 лет ожидается в странах Восточной Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это связано с целым рядом факторов, среди которых миграция населения в более богатые и благополучные страны, а также снижение рождаемости и повышение смертности.

По мнению экспертов, возглавит список стран Болгария. Численность населения этой страны к 2050 году сократится с нынешних 7,08 млн (данные на 2017 год) на 23%, до 5,42 млн человек. Население Латвии снизится на 22%, с 1,95 млн до 1,52 млн человек, Молдовы – на 19%, с 4,05 млн до 3,29 млн человек, Украины – на 18%, с 44,22 млн до 36,42 млн человек, Хорватии – на 17%, с 4,19 млн до 3,46 млн человек, Литвы – на 17%, с 2,89 млн до 2,41 млн человек, Румынии - на 17%, с 19,68 млн до 16,4 млн человек, Сербии – на 15%, с 8,79 млн до 7,45 млн человек, Польши - на 15%, с 38,17 млн до 32,39 млн человек, Венгрии – на 15%, с 9,72 млн до 8,28 млн человек.