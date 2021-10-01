Названо новое препятствие для роста мировой экономики

Нехватка металлического кремния может негативно отразиться на мировой экономике.

Нехватка металлического кремния может негативно отразиться на мировой экономике.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, дефицит образовался на фоне сокращения производства в Китае. В результате цены на сырье выросли на 300% менее чем за два месяца.

Нехватка кремния может отразиться на производстве многих товаров - от автомобильных запчастей до компьютерных микросхем, и создает «еще одно препятствие для мировой экономики», пишет издание.

"Это последнее событие в череде проблем - от сбоев в цепочках поставок до перебоев в энергоснабжении, которые создают разрушительную смесь для компаний и потребителей", - отмечает Bloomberg.

На фоне этой ситуации некоторым компаниям пришлось столкнуться с форс-мажором. Так, в пятницу норвежский производитель химикатов Elkem ASA заявил, что он и несколько других компаний, производящих продукты на основе силиконов, частично приостановили продажи.

Проблема нехватки кремния отражает то, насколько глобальный энергетический кризис сказывается на мировой экономике, пишет агентство. "Сокращение производства в Китае, который, бесспорно, является крупнейшим производителем кремния в мире, - это результат усилий по снижению энергопотребления", - говорится в материале.