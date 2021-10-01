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Названо новое препятствие для роста мировой экономики

Названо новое препятствие для роста мировой экономики Нехватка металлического кремния может негативно отразиться на мировой экономике.
Финансы
1 октября 2021 г. 22:58
Названо новое препятствие для роста мировой экономики

Нехватка металлического кремния может негативно отразиться на мировой экономике.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, дефицит образовался на фоне сокращения производства в Китае. В результате цены на сырье выросли на 300% менее чем за два месяца.

Нехватка кремния может отразиться на производстве многих товаров - от автомобильных запчастей до компьютерных микросхем, и создает «еще одно препятствие для мировой экономики», пишет издание.

"Это последнее событие в череде проблем - от сбоев в цепочках поставок до перебоев в энергоснабжении, которые создают разрушительную смесь для компаний и потребителей", - отмечает Bloomberg.

На фоне этой ситуации некоторым компаниям пришлось столкнуться с форс-мажором. Так, в пятницу норвежский производитель химикатов Elkem ASA заявил, что он и несколько других компаний, производящих продукты на основе силиконов, частично приостановили продажи.

Проблема нехватки кремния отражает то, насколько глобальный энергетический кризис сказывается на мировой экономике, пишет агентство. "Сокращение производства в Китае, который, бесспорно, является крупнейшим производителем кремния в мире, - это результат усилий по снижению энергопотребления", - говорится в материале.

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