Названо новое препятствие для роста мировой экономики

Нехватка металлического кремния может негативно отразиться на мировой экономике.
Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, дефицит образовался на фоне сокращения производства в Китае. В результате цены на сырье выросли на 300% менее чем за два месяца.
Нехватка кремния может отразиться на производстве многих товаров - от автомобильных запчастей до компьютерных микросхем, и создает «еще одно препятствие для мировой экономики», пишет издание.
"Это последнее событие в череде проблем - от сбоев в цепочках поставок до перебоев в энергоснабжении, которые создают разрушительную смесь для компаний и потребителей", - отмечает Bloomberg.
На фоне этой ситуации некоторым компаниям пришлось столкнуться с форс-мажором. Так, в пятницу норвежский производитель химикатов Elkem ASA заявил, что он и несколько других компаний, производящих продукты на основе силиконов, частично приостановили продажи.
Проблема нехватки кремния отражает то, насколько глобальный энергетический кризис сказывается на мировой экономике, пишет агентство. "Сокращение производства в Китае, который, бесспорно, является крупнейшим производителем кремния в мире, - это результат усилий по снижению энергопотребления", - говорится в материале.