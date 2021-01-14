Названо количество договоров по страхованию недвижимости в Азербайджане

Прирост произошел в основном за счет физических лиц

Ассоциация страховщиков Азербайджана обнародовала количество договоров, заключенных местными страховыми компаниями по виду обязательного страхования недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на ASA, за 10 месяцев 2020 года только 5 компаний, отличающихся особой активностью на рынке, заключили с гражданами и предпринимателями 149 478 договоров обязательного страхования недвижимости.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество договоров по данному виду увеличилось почти в 3 раза. За 10 месяцев 2019 года 5 компаний заключили 53 тысячи контрактов. Прирост произошел в основном за счет физических лиц.

По другим данным, за 11 месяцев 2020 года местные страховые компании собрали 38,6 миллиона манатов по виду обязательного страхования недвижимости, что на 6,5 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время за январь-ноябрь 2020 года гражданам и предпринимателям по страховым случаям было выплачено 3,7 миллиона манатов.