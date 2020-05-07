Названы причины, ослабившие финансовую ситуацию некоторых азербайджанских банков

"Исследования, проведенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА), показывают схожесть проблем банков, финансовое положение которых в последнее время ухудшилось".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала REAL заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"3 из 4 банков (Amrah Bank, Atabank, AGBank и NBC Bank) – Atabank, NBC Bank и в определенной степени Amrah Bank – закрыты для рынка и привязаны к бизнесу своих владельцев. К сожалению, имеется банковская модель, оставшаяся из далекого прошлого. Банк служит крупному холдингу или бизнесу, в который входит. Вклады, полученные от населения, утекают в этот бизнес и пропадают. То есть проводится очень рискованная кредитная политика, финансируются проекты людей с большими амбициями, которые неизвестно чем завершатся, даже приобретаются крупные объекты за пределами банковского профиля, и в конечном итоге размещение средств не приносит выгоды. Есть такие проблемы, как низкое качество управления, отсутствие менеджмента риска", - отметил он.