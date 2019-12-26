Названы основные рынки экспорта ненефтяной продукции Азербайджана

В январе-ноябре этого года объем экспорт Азербайджана составил 18,3 млрд долларов, положительное сальдо товарооборота - 6 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции в партии "Ени Азербайджан".

"Положительное сальдо торгового баланса еще больше без учета импорта монетарного золота. За 11 месяцев года экспорт в ненефтяном секторе увеличился на 16% и составил 1,8 млрд долларов. В январе-ноябре ненефтяные продукты в основном экспортировались в Россию, Турцию, Швейцарию, Грузию и Украину. В этом периоде экспорт алкогольных и безалкогольных напитков увеличился на 54%, хлопкового волокна - 53%, пластмассы и изделий из пластмассы - 52%, продукции химической промышленности - 30%, экспорт хлопковой пряжи - 28%, электроэнергии - 17%, сахара - 14%, алюминия и изделий из алюминия - 11%, фруктов и овощей - 9%", - сказал он.