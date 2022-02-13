Названа валюта, которая будет расти быстрее остальных

На данный момент самые сильные позиции среди валют у американского доллара и швейцарского франка.

На данный момент самые сильные позиции среди валют у американского доллара и швейцарского франка.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Лидерские позиции экономики США в мире, а также ожидаемый рост ключевой ставки ФРС США обеспечивают силу доллара, объяснил эксперт.

"Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года, будет исполнено, мы увидим рост курса доллара", - пояснил собеседник агентства.

Он также ожидает сохранения привлекательности швейцарского франка за счет социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах.

Менее привлекателен евро, поскольку это валюта нескольких стран, добавляет Григорьев. Что касается японской йены и британского фунта, то это нишевые валюты, где, по его мнению, не стоит ждать прорывов. В свою очередь, юань может показать рост только при росте китайской экономики, подчеркнул эксперт.