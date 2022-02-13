О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа валюта, которая будет расти быстрее остальных

Названа валюта, которая будет расти быстрее остальных На данный момент самые сильные позиции среди валют у американского доллара и швейцарского франка.
Финансы
13 февраля 2022 г. 06:53
Названа валюта, которая будет расти быстрее остальных

На данный момент самые сильные позиции среди валют у американского доллара и швейцарского франка.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Лидерские позиции экономики США в мире, а также ожидаемый рост ключевой ставки ФРС США обеспечивают силу доллара, объяснил эксперт.

"Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года, будет исполнено, мы увидим рост курса доллара", - пояснил собеседник агентства.

Он также ожидает сохранения привлекательности швейцарского франка за счет социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах.

Менее привлекателен евро, поскольку это валюта нескольких стран, добавляет Григорьев. Что касается японской йены и британского фунта, то это нишевые валюты, где, по его мнению, не стоит ждать прорывов. В свою очередь, юань может показать рост только при росте китайской экономики, подчеркнул эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi