Названа сумма, необходимая банкам в Азербайджане для "зеленого" финансирования

13:57

Для быстрого сокращения выбросов углерода в Азербайджане до 2060 года потребуются инвестиции в размере 44 млрд долларов США, в том числе около 17,6 млрд долларов на "зеленое" финансирование должно быть выделено посредством банков.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в пятницу в Баку на "Форуме по зеленым финансам и устойчивому развитию", организованном Центральным банком Азербайджана.

Он отметил, что необходимость таких инвестиций на эти цели отражено в "Отчете о климате и развитии" Группы Всемирного банка.

"Часть этих инвестиций может быть профинансирована с участием, как частного сектора, так и банковского сектора. При этом 60% будут выделены правительством и государственными учреждениями, а остальные 40% - банками. Это означает, что в течение следующих 36 лет банки должны будут направить на "зеленое" финансирование около 17,6 млрд долларов США", - сказал Нуриев.

По его словам, чтобы достичь указанных целей, необходимо поддерживать привлечение инвестиций, как со стороны государственного, так и частного секторов.

"Следует укрепить сотрудничество с государственными и международными финансовыми институтами, а также с иностранными инвесторами. Банки должны предоставлять "зеленые" кредиты и другие климатические финансовые инструменты. Государственно-частное партнерство для "зеленого финансирования" должно расширяться, а банки должны поддерживать рынок, предлагая "зеленые кредиты" и устойчивые финансовые инструменты", - отметил Нуриев.