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Названа сумма инвестиций, необходимых для быстрого сокращения выбросов углерода в Азербайджане

Названа сумма инвестиций, необходимых для быстрого сокращения выбросов углерода в Азербайджане По расчетам Всемирного банка, Азербайджану потребуется 40 млрд долларов США для быстрого сокращения выбросов углерода к 2060 году.
Финансы
3 октября 2024 г. 17:31
Названа сумма инвестиций, необходимых для быстрого сокращения выбросов углерода в Азербайджане

По расчетам Всемирного банка, Азербайджану потребуется 40 млрд долларов США для быстрого сокращения выбросов углерода к 2060 году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в рамках Бакинской климатической недели.

"Основная часть этой суммы будет финансироваться частным сектором, в том числе банковским. 60% необходимых средств могут предоставить государственные и общественные организации, а 40% - банки", - отметил он.

Нуриев подчеркнул, что в Азербайджане высок потенциал возобновляемой энергии, и ее долю планируется довести до 30%. "Для этого необходимо усилить сотрудничество с международными финансовыми институтами", - добавил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karbon emissiyasını sürətlə azaltmaq üçün tələb olunan investisiyanın məbləği açıqlanıb

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