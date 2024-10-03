Названа сумма инвестиций, необходимых для быстрого сокращения выбросов углерода в Азербайджане

По расчетам Всемирного банка, Азербайджану потребуется 40 млрд долларов США для быстрого сокращения выбросов углерода к 2060 году.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в рамках Бакинской климатической недели.
"Основная часть этой суммы будет финансироваться частным сектором, в том числе банковским. 60% необходимых средств могут предоставить государственные и общественные организации, а 40% - банки", - отметил он.
Нуриев подчеркнул, что в Азербайджане высок потенциал возобновляемой энергии, и ее долю планируется довести до 30%. "Для этого необходимо усилить сотрудничество с международными финансовыми институтами", - добавил председатель.