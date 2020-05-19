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Названа сумма долга Азербайджана АБР

​Названа сумма долга Азербайджана АБР

Задолженность Азербайджана перед Азиатским банком развития (АБР) по текущим контрактам составляет 2,8 млрд долларов США.

Как сообщили Report в АБР, из них 9,4% или 264 млн долларов США пока не перечислены Азербайджану.

Остальная сумма долга в размере 2,54 млрд долларов США (90,6%) сформирована по уже реализованным проектам.

Трансферт банка в объеме 264 млн долларов США предназначен для проектов, связанных со строительством железных и автомобильных дорог.

Отметим, что за 21-летний период сотрудничества Азиатский банк развития одобрил около 5 млрд долларов США в виде кредитов, гарантий и грантов технической поддержки для реализации более 80 проектов в государственном и частном секторах Азербайджана.

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