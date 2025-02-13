О нас

Названа структура внутреннего госдолга Азербайджана

Названа структура внутреннего госдолга Азербайджана На 1 января 2025 года внутренний государственный долг Азербайджана составил 18 млрд 659,7 млн манатов.
Финансы
13 февраля 2025 г. 14:13
Названа структура внутреннего госдолга Азербайджана

На 1 января 2025 года внутренний государственный долг Азербайджана составил 18 млрд 659,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Министерства финансов, 9 млрд 506 млн манатов приходятся на находящиеся в обращении государственные ценные бумаги, а 9 млрд 153,7 млн манатов - на обязательства, гарантированные правительством.

По данным на отчетную дату, 17,5% государственных ценных бумаг имели срок обращения один год, 72,4% - два-три года, а 10,1% - более пяти лет.

К концу прошлого года средний срок погашения госбумаг составил 1,47 года. Основной спрос на внутреннем рынке приходится на краткосрочные облигации (до 3 лет), тогда как интерес к более долгосрочным (5-7 лет) остается низким.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi