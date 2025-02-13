Названа структура внутреннего госдолга Азербайджана

На 1 января 2025 года внутренний государственный долг Азербайджана составил 18 млрд 659,7 млн манатов.

На 1 января 2025 года внутренний государственный долг Азербайджана составил 18 млрд 659,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Министерства финансов, 9 млрд 506 млн манатов приходятся на находящиеся в обращении государственные ценные бумаги, а 9 млрд 153,7 млн манатов - на обязательства, гарантированные правительством.

По данным на отчетную дату, 17,5% государственных ценных бумаг имели срок обращения один год, 72,4% - два-три года, а 10,1% - более пяти лет.

К концу прошлого года средний срок погашения госбумаг составил 1,47 года. Основной спрос на внутреннем рынке приходится на краткосрочные облигации (до 3 лет), тогда как интерес к более долгосрочным (5-7 лет) остается низким.