Названа причина убыточной деятельности Центробанка Азербайджана в 2018 году

У Центробанка Азербайджана (ЦБА) не было необходимости в трансфертах Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) для обеспечения макроэкономической стабильности в 2018 году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет регулятора.
Напомним, что объем трансфертов из ГНФАР в ЦБА в 2017 году составил 3 949,485 млн манатов. Убыток ЦБА в прошлом году составил 60,316 млн манатов, в то время как регулятор завершил предыдущий год с прибылью в 3 513,453 млн манатов.
Namiq HüseynovАвтор новости