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Названа причина убыточной деятельности Центробанка Азербайджана в 2018 году

​Названа причина убыточной деятельности ЦБ Азербайджана в 2018 г
© Report

У Центробанка Азербайджана (ЦБА) не было необходимости в трансфертах Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) для обеспечения макроэкономической стабильности в 2018 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет регулятора.

Напомним, что объем трансфертов из ГНФАР в ЦБА в 2017 году составил 3 949,485 млн манатов. Убыток ЦБА в прошлом году составил 60,316 млн манатов, в то время как регулятор завершил предыдущий год с прибылью в 3 513,453 млн манатов.

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