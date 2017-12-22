Названа причина резкого снижения стоимости биткоина

© CNBC

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Резкое удешевление самой популярной в мире криптовалюты биткоина (BTC) вызвано фиксацией прибыли, коррекция курса может закончиться на отметке в 13 тыс. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это полагает технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич.

По данным портала CoinMarketCap, за пять дней биткоин подешевел на 25,08%, до 12,874 тыс. долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опустилась в цене на 20,85%, до 13,002 тыс. долларов.

"Это просто нормальная коррекция, ее ждали. В скором времени она должна завершиться, где-то у отметки в 13 тыс. долларов", - сказал эксперт.

Напомним, что сейчас биткоин стоит 13 500 долларов.