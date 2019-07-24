Европейский инвестиционный банк приостановил кредитование Турции

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) до конца года приостанавливает выдачу кредитов Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ у побережья Кипра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Как банк Евросоюза, ЕИБ последует рекомендациям Евросовета и применит ограничительный подход к новым кредитным операциям до конца года", - приводит агентство слова представителя банка.

Отмечается, что данное ограничение не будет распространяться на проекты, связанные с частными турецкими компаниями.

15 июля ЕС одобрил введение санкций в отношении Турции из-за геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, отменить проведение Совета ассоциации и сократить финансовую помощь Анкаре в 2020 году. Диалог на высшем уровне между ЕС и Турцией также был приостановлен.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз", а 18 июля - корабль "Оруч Реис" для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Турецкие власти также сообщили о намерениях отправить четвертое судно в район Кипра.