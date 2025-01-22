О нас

В ЦБА рассказали о причинах введения контрциклического буфера для банков

В ЦБА рассказали о причинах введения контрциклического буфера для банков Причиной назначения контрциклического буфера капитала для банков Азербайджана является повышение устойчивости к возможным кризисам и обеспечение непрерывности кредитования во время кризисных ситуаций.
Финансы
22 января 2025 г. 11:47
В ЦБА рассказали о причинах введения контрциклического буфера для банков

В Центробанке Азербайджана рассказали о причинах введения контрциклического буфера капитала для банков страны.

Как сообщает Report, первый зампредседателя ЦБА Алияр Мамедъяров на сегодняшней пресс-конференции отметил, что главной целью является повысить устойчивость банковской системы к возможным шокам и обеспечить непрерывность кредитования в кризисные периоды.

По словам Мамедъярова, оптимальный уровень буфера капитала составляет 0,5%, что соответствует международной практике.

"Контрциклический буфер применяется, когда общая кредитная активность в стране превышает 0,2%. Расчеты Центробанка показывают, что введение буфера снизит потенциал кредитования на 2,5 млрд манатов. В настоящее время кредитный портфель банковского сектора Азербайджана составляет 18 млрд манатов", - сказал он.

Напомним, ранее правление Центрального банка приняло решение об активации с первого марта контрциклического буфера капитала на уровне 0,5% от совокупного капитала и капитала первого уровня банков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarına kontr-tsiklik kapital buferinin təyin edilməsinin səbəbi açıqlanıb

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi