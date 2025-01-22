В ЦБА рассказали о причинах введения контрциклического буфера для банков

Причиной назначения контрциклического буфера капитала для банков Азербайджана является повышение устойчивости к возможным кризисам и обеспечение непрерывности кредитования во время кризисных ситуаций.

В Центробанке Азербайджана рассказали о причинах введения контрциклического буфера капитала для банков страны.

Как сообщает Report, первый зампредседателя ЦБА Алияр Мамедъяров на сегодняшней пресс-конференции отметил, что главной целью является повысить устойчивость банковской системы к возможным шокам и обеспечить непрерывность кредитования в кризисные периоды.

По словам Мамедъярова, оптимальный уровень буфера капитала составляет 0,5%, что соответствует международной практике.

"Контрциклический буфер применяется, когда общая кредитная активность в стране превышает 0,2%. Расчеты Центробанка показывают, что введение буфера снизит потенциал кредитования на 2,5 млрд манатов. В настоящее время кредитный портфель банковского сектора Азербайджана составляет 18 млрд манатов", - сказал он.

Напомним, ранее правление Центрального банка приняло решение об активации с первого марта контрциклического буфера капитала на уровне 0,5% от совокупного капитала и капитала первого уровня банков.