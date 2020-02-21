​Названа причина либерализации валютного режима в Азербайджане

Либерализация валютного режима Центрального банка Азербайджана (ЦБА) направлена на предотвращение "отмывания грязных денег".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя ЦБА Алим Гулиев.

"Сегодня платежный баланс Азербайджана достаточно профицитный. Серьезные реформы проведены касательно импорта и валютного режима. Сегодня каждый гражданин может легко вывести из страны до 10 тыс. долларов США. Поэтому валютный режим применяется к транзакциям, которые превышают эту сумму", - сказал он.

Кроме того, по словам представителя Центробанка, в 2019 году банки направили регулятору около 13 тыс. обращений в связи с валютным режимом: "Из них 8 тыс. направлены в суд, в отношении 5 тыс. были применены административные штрафы".