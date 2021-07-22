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Названа одна из самых недооцененных валют мира по "индексу бигмака"

Названа одна из самых недооцененных валют мира по "индексу бигмака" Справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар США, а сейчас рубль недооценен на 59,9%
Финансы
22 июля 2021 г. 14:46
Названа одна из самых недооцененных валют мира по индексу бигмака

Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в США этот бургер стоит 5,65 доллара США (около 420 рублей), тогда как в России — 169 рублей, или 2,27 доллара США.

Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар США, а сейчас рубль недооценен на 59,9%. Рубль оказался на предпоследнем месте представленного в рейтинге валют. Аналогичную позицию рубль занимал в рейтинге января 2021 года, а также январе и июле 2020 года.

Последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Так же в список вошли евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%). В список переоцененных валют вошли венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), а также норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).

"Индекс бигмака" рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's в большинстве государств. Если цена бигмака в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.

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