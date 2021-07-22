Названа одна из самых недооцененных валют мира по "индексу бигмака"

Справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар США, а сейчас рубль недооценен на 59,9%

Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в США этот бургер стоит 5,65 доллара США (около 420 рублей), тогда как в России — 169 рублей, или 2,27 доллара США.

Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар США, а сейчас рубль недооценен на 59,9%. Рубль оказался на предпоследнем месте представленного в рейтинге валют. Аналогичную позицию рубль занимал в рейтинге января 2021 года, а также январе и июле 2020 года.

Последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Так же в список вошли евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%). В список переоцененных валют вошли венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), а также норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).

"Индекс бигмака" рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's в большинстве государств. Если цена бигмака в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.