Названа лучшая "валюта-убежище"

Тем не менее политическая неопределенность в США может обернуться риском для доллара

Доллар является лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley.

Экономисты предполагают, что низкие ставки в США создают определенные выгоды для инвесторов, из-за чего доллар становится предпочтительнее японской иены и швейцарского франка.

Так, инвесторы могут занимать в валюте с низкой доходностью, которой сейчас является доллар, и вкладывать в высокодоходные активы для получения процентной разницы. При этом во время неопределенности инвесторы могут продать такие активы и вернуть взятую в долг валюту, что может укрепить ее.

Тем не менее, как отмечает издание, стоит учитывать, что политическая неопределенность в США может обернуться риском для доллара.