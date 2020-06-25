Названа итоговая сумма застрахованных вкладов в 4-х банках Азербайджана

В ОАО Amrah Bank, AGBank, Atabank и NBC Bank, лишившихся лицензии в апреле-мае этого года, насчитывается 74,1 тыс. застрахованных вкладчиков.

Как сообщает Report, об этом сообщил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Турал Пириев на пресс-конференции.

По его словам, эти вкладчики имеют в указанных банках 670,7 млн манатов: "В эту сумму в действительности входят и незастрахованные вкладчики. Хотя регулятор запретил некоторым банкам принимать вклады, они продолжали это делать. В настоящее время мы наблюдаем справедливое недовольство граждан. Пока я могу сказать, что в Amrah Bank хранится 144,9 млн манатов 17 тыс. вкладчиков, Atabank - 254,4 млн манатов 25,6 тыс. вкладчиков, AGBank - 134,2 млн манатов 22,8 тыс. вкладчиков, а в NBC Bank - 134,2 млн манатов 8,7 тыс. вкладчиков. На сегодняшний день 7 548 вкладчикам по 4 банкам выплачено 83,9 млн манатов".