Названа инвестиционная цель Госфонда соцзащиты

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) направил на инвестиции 800 млн манатов, большая часть из которых вложена в государственные ценные бумаги, а 5% - в банки.

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) направил на инвестиции 800 млн манатов, большая часть из которых вложена в государственные ценные бумаги, а 5% - в банки.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, полученные от этой деятельности средства направляются на финансирование социальных реформ.

Бабаев добавил, что свободные средства, направляемые на инвестиции, инвестиционный доход и его неиспользованный остаток собираются на счете, открытом в Центральном банке Азербайджана. Эти средства переходят в следующий бюджетный год в составе свободных средств, направляемых на инвестиции.

Министр подчеркнул, что до конца года планируется дополнительно инвестировать 250 млн манатов: "Общий объем инвестиций составит 1 млрд 50 млн манатов. Если брать в расчет 8% доходности, то инвестиции принесут не менее 80 млн манатов. Эти средства могут быть направлены на обеспечение жильем семей шехидов или на другие нужды".