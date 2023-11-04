О нас

Названа инвестиционная цель Госфонда соцзащиты

Названа инвестиционная цель Госфонда соцзащиты Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) направил на инвестиции 800 млн манатов, большая часть из которых вложена в государственные ценные бумаги, а 5% - в банки.
Финансы
4 ноября 2023 г. 17:57
Названа инвестиционная цель Госфонда соцзащиты

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) направил на инвестиции 800 млн манатов, большая часть из которых вложена в государственные ценные бумаги, а 5% - в банки.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, полученные от этой деятельности средства направляются на финансирование социальных реформ.

Бабаев добавил, что свободные средства, направляемые на инвестиции, инвестиционный доход и его неиспользованный остаток собираются на счете, открытом в Центральном банке Азербайджана. Эти средства переходят в следующий бюджетный год в составе свободных средств, направляемых на инвестиции.

Министр подчеркнул, что до конца года планируется дополнительно инвестировать 250 млн манатов: "Общий объем инвестиций составит 1 млрд 50 млн манатов. Если брать в расчет 8% доходности, то инвестиции принесут не менее 80 млн манатов. Эти средства могут быть направлены на обеспечение жильем семей шехидов или на другие нужды".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun investisiya hədəfi açıqlanıb

Самое важное

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi