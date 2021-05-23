Названа главная причина волатильности биткоина

Резкие взлеты и падения стоимости биткоина, в отличие от фондового или валютного рынка, в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, они не связаны с фундаментальными факторами, хотя иногда динамика цен на разные активы совпадает

Резкие взлеты и падения стоимости биткоина, в отличие от фондового или валютного рынка, в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, они не связаны с фундаментальными факторами, хотя иногда динамика цен на разные активы совпадает.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

"Привязывать поведение биткоина к фондовому или валютному рынку не стоит, устойчивой взаимосвязи здесь не наблюдается. Волатильность, которая присуща криптоактивам, является их особенностью, потому что цена на них определяется, прежде всего, настроением криптоэнтузиастов, которое может быть подстегнуто отдельными влиятельными персонами", - сказал он.

Эксперт признал, что одни и те же опасения и события иногда могут влиять на разные рынки, как пандемия COVID-19, но главное здесь то, что создается некая эмоциональная атмосфера, которая движет котировки биткоина, занимающего основную часть по капитализации на рынке криптовалют.

Он привел несколько примеров влияния на динамику биткоина. Так, решение Илона Маска и компании Tesla инвестировать в биткоин, а также желание некоторые классических финансовых институтов предоставлять доступ широкой категории клиентов к операциям с цифровыми активами подстегнули криптовалюту ко взлету.

После тот же Маск заявил, что Tesla не будет принимать в оплату биткоины из-за неэкологичности майнинга, плюс китайские власти выступили против майнеров – и биткоин начал сильнейшее движение вниз.

"Такие просадки в стоимости всегда были и, наверное, будут. И если отмотать ленту истории назад, то биткоин после того, как поднялся до 20 тысяч долларов, упал до 3,5 тысячи долларов. И такого же рода амплитуда возможна и в нынешних биткоинах, просто потому что в ценообразование не встроены стабилизаторы", - сказал Романчук.

"Пока по объему проинвестированных денег в фондовый рынок и в криптоактивы прямой связи нет. Когда после пандемии пришли в мировую экономику новые деньги, это не смогло не отразиться и на рынке криптоактивов. То есть определенные факторы могут толкать рынки вверх, но из-за того, что упал биткоин, инвесторы побежали продавать S&P - это вряд ли", - резюмировал он.