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Названа ​​доля внебюджетного сектора в поступлениях по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

Названа ​​доля внебюджетного сектора в поступлениях по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС В 2022 году поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили 4,6 млрд манатов, из которых 2,9 млрд манатов пришлись на внебюджетный сектор.
Финансы
17 января 2023 г. 13:02
Названа ​​доля внебюджетного сектора в поступлениях по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

В 2022 году поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили 4,6 млрд манатов, из которых 2,9 млрд манатов пришлись на внебюджетный сектор.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, это на 19,2% больше, чем в 2021 году.

Кроме того, в прошлом году на внебюджетный сектор пришлись 116,5 млн манатов из 160,2 млн манатов поступлений по страхованию от безработицы и 563,9 млн манатов из 822,1 млн манатов поступлений по обязательному медицинскому страхованию. Это соответственно на 17,5% и 47,4% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmalarında qeyri-büdcə sektorunun payı açıqlanıb

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