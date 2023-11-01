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Названа дата выплаты компенсаций вкладчикам Muğan Bank

Названа дата выплаты компенсаций вкладчикам Muğan Bank Фонд страхования вкладов начнет выплату компенсаций вкладчикам ОАО Muğan Bank с 27 ноября.
Финансы
1 ноября 2023 г. 17:09
Названа дата выплаты компенсаций вкладчикам Muğan Bank

Фонд страхования вкладов начнет выплату компенсаций вкладчикам ОАО Muğan Bank с 27 ноября.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно статье 28.3 Закона "О страховании вкладов", Фонд принимает заявления вкладчиков в течение одного года со дня первой публикации уведомления о выплате компенсации.

С более подробной информацией о порядке выплаты компенсации можно ознакомиться на сайте Фонда страхования вкладов - www.adif.gov.az

Решением Совета директоров Центрального банка Азербайджана лицензия Muğan Bank отозвана с 19 октября 2023 года. Назначен временный администратор, в суд подано ходатайство о ликвидации кредитной организации в порядке банкротства. Все полномочия по управлению Muğan Bank переданы временному администратору.

В соответствии с решением Бакинского апелляционного суда Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором ОАО Muğan Bank.

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Версия на азербайджанском языке “Muğan Bank”ın əmanətçilərinə kompensasiyanın veriləcəyi tarix məlum olub

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