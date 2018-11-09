Названа дата подписания нового торгового соглашения Мексики, Канады и США

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Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Мексика, Канада и США подпишут новый торговый договор 30 ноября в ходе саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.
"Это будет подписание на основании полномочий, которыми наделены министры, и оно точно произойдет там, где одновременно будут находиться все три министра, то есть в Буэнос-Айресе", - сказал И.Гуахардо.
Как ожидается, после подписания, новое соглашение вступит в силу уже во второй половине 2019 года.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости