Названа дата подписания нового торгового соглашения Мексики, Канады и США

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Мексика, Канада и США подпишут новый торговый договор 30 ноября в ходе саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

"Это будет подписание на основании полномочий, которыми наделены министры, и оно точно произойдет там, где одновременно будут находиться все три министра, то есть в Буэнос-Айресе", - сказал И.Гуахардо.

Как ожидается, после подписания, новое соглашение вступит в силу уже во второй половине 2019 года.