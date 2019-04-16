Названа дата окончательного перехода к онлайн-кассам в Азербайджане

"Процесс перехода к онлайн-кассовым аппаратам в Азербайджане завершится до 1 января 2021 года".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор департамента государственной регистрации и контроля за учетом министерства налогов Алекпер Мамедов.

Как отмечалось ранее, одной из задач министерства налогов в области расширения цифровых технологий является внедрение онлайн-кассовых аппаратов. Обмен информацией между информационной системой министерства и онлайн-кассовым аппаратом будет осуществляться в режиме онлайн, что обеспечит прозрачность информации налогоплательщика.