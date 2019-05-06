Названа дата консультаций МВФ с правительством Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Для проведения с правительством Азербайджана консультаций по статье IV соглашения «О создании МВФ», с 12 июня начинается визит в Баку миссии фонда по стране, возглавляемую Натальей Тамирисой.

Об этом сообщила Report глава бакинского офиса Валютного фонда Аггюн Гадирли.

"Целью визита являются консультации по статье IV и обсуждение проводимых в стране экономических реформ. Консультации с правительством продлятся до 27 июня", - сказала А.Гадирли.

Первый визит в Азербайджан Н.Тамирисы в качестве главы миссии состоялся 10-11 апреля.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.