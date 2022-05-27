Названа дата аукциона по облигациям "Международного банка Азербайджана"

1 июня ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) проведет аукцион на размещение облигаций ОАО "Международный банк Азербайджана".

1 июня ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) проведет аукцион на размещение облигаций ОАО "Международный банк Азербайджана".

Об этом Report сообщает со ссылкой на БФБ.

Решением Листингового комитета биржи 20 000 процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая, то есть 20 млн манатов, включены в листинг в премиальном сегменте рынка. Ценные бумаги будут размещены методом конкурентного аукциона и будут находиться в обращении в течение 24 месяцев. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса выступает ЗАО ”Инвестиционная компания ABB-İnvest". Тем не менее, лица, желающие приобрести облигации, могут также обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.