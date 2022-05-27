О нас

Названа дата аукциона по облигациям "Международного банка Азербайджана"

Названа дата аукциона по облигациям "Международного банка Азербайджана" 1 июня ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) проведет аукцион на размещение облигаций ОАО "Международный банк Азербайджана".
Финансы
27 мая 2022 г. 10:37
Названа дата аукциона по облигациям Международного банка Азербайджана

1 июня ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) проведет аукцион на размещение облигаций ОАО "Международный банк Азербайджана".

Об этом Report сообщает со ссылкой на БФБ.

Решением Листингового комитета биржи 20 000 процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая, то есть 20 млн манатов, включены в листинг в премиальном сегменте рынка. Ценные бумаги будут размещены методом конкурентного аукциона и будут находиться в обращении в течение 24 месяцев. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса выступает ЗАО ”Инвестиционная компания ABB-İnvest". Тем не менее, лица, желающие приобрести облигации, могут также обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"nın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности
Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности
26 мая 2022 г. 18:30
Аммаев: Зарубежные компании проявляют интерес к проектам в сфере ВИЭ в Азербайджане
Аммаев: Зарубежные компании проявляют интерес к проектам в сфере ВИЭ в Азербайджане
26 мая 2022 г. 16:32
Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
ФотоТурецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
26 мая 2022 г. 13:50
Мустафа Варанк: В Азербайджане будут созданы аналоги турецких технопарков
Мустафа Варанк: В Азербайджане будут созданы аналоги турецких технопарков
26 мая 2022 г. 13:30
С повестки заседания Милли Меджлиса сняты шесть законопроектов
С повестки заседания Милли Меджлиса сняты шесть законопроектов
26 мая 2022 г. 09:55
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы
ЕБРР: Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы
25 мая 2022 г. 14:28
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
24 мая 2022 г. 13:10
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi