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Названа дата аукциона по облигациям инвесткомпании Азербайджана

Названа дата аукциона по облигациям инвесткомпании Азербайджана Завтра на ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций ЗАО ”Инвестиционная компания AzFinance".
Финансы
27 июля 2023 г. 10:30
Названа дата аукциона по облигациям инвесткомпании Азербайджана

Завтра на ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций ЗАО ”Инвестиционная компания AzFinance".

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржу.

Согласно решению Листингового комитета БФБ, в стандартный сегмент рынка было включено 1 000 необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Ценные бумаги будут размещены методом конкурентного аукциона и будут находиться в обращении в течение 1 года. Их годовая доходность и периодичность выплаты процентов будут определяться в ходе проведения аукциона.

Андеррайтером процесса является сам эмитент. Однако лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.

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Версия на английском языке Azerbaijan's investment company to hold auction on bonds
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın investisiya şirkətinin istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

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