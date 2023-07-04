Названа дата аукциона по облигациям факторинговой компании Азербайджана

6 июля на ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций азербайджанской факторинговой компании ЗАО Ferrum Kapital.

6 июля на ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций азербайджанской факторинговой компании ЗАО Ferrum Kapital.

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржу.

Напомним, что решением Листингового комитета БФБ в стандартном сегменте рынка в листинг было включено 2 500 наименований процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов, на общую сумму 2,5 млн манатов. Ценные бумаги будут размещены методом биржевого аукциона и будут находиться в обращении в течение 2 лет. Их годовая доходность составляет 13%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ОАО "Инвестиционная компания Unicapital". Однако лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен.