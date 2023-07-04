О нас

Названа дата аукциона по облигациям факторинговой компании Азербайджана

Названа дата аукциона по облигациям факторинговой компании Азербайджана 6 июля на ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций азербайджанской факторинговой компании ЗАО Ferrum Kapital.
Финансы
4 июля 2023 г. 16:24
Названа дата аукциона по облигациям факторинговой компании Азербайджана

6 июля на ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) состоится аукцион по размещению облигаций азербайджанской факторинговой компании ЗАО Ferrum Kapital.

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржу.

Напомним, что решением Листингового комитета БФБ в стандартном сегменте рынка в листинг было включено 2 500 наименований процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов, на общую сумму 2,5 млн манатов. Ценные бумаги будут размещены методом биржевого аукциона и будут находиться в обращении в течение 2 лет. Их годовая доходность составляет 13%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ОАО "Инвестиционная компания Unicapital". Однако лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın faktorinq şirkətinin istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi