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Названа дата аукциона по облигациям ASCO

Названа дата аукциона по облигациям ASCO 23 февраля на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоится аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на сумму 50 млн долларов США.
Финансы
20 февраля 2024 г. 16:14
Названа дата аукциона по облигациям ASCO

23 февраля на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоится аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на сумму 50 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Напомним, что решением Листингового комитета БФБ в листинг в премиальном сегменте рынка включены 50 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая. Ценные бумаги, размещаемые путем подписки, будут находиться в обращении в течение 60 месяцев. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться раз в полгода.

Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital". Однако лица, желающие приобрести облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

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