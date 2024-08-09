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Назван самый богатый человек Китая

Назван самый богатый человек Китая Основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и его дочерней структуры Temu Колин Хуан признан богатейшим человеком Китая.
Финансы
9 августа 2024 г. 19:20
Назван самый богатый человек Китая

Основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и его дочерней структуры Temu Колин Хуан признан богатейшим человеком Китая.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние миллиардера на 9 августа 2024 года оценивается в $48,6 млрд.

Хуан замыкает топ-25 самых богатых людей мира.

До этого на протяжении более трех звание богатейшего человека КНР принадлежало Чжуну Шаньшаню. Предприниматель разбогател на продажах бутилированной воды Nongfu Spring. Сейчас его активы оцениваются в $47,4 млрд. Бизнесмен занимает 26-ю строчку BBI.

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Версия на английском языке Temu's parent company founder surpasses Zhong Shanshan as China's wealthiest individual

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