Назван самый богатый человек Китая

Основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и его дочерней структуры Temu Колин Хуан признан богатейшим человеком Китая.

Основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и его дочерней структуры Temu Колин Хуан признан богатейшим человеком Китая.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние миллиардера на 9 августа 2024 года оценивается в $48,6 млрд.

Хуан замыкает топ-25 самых богатых людей мира.

До этого на протяжении более трех звание богатейшего человека КНР принадлежало Чжуну Шаньшаню. Предприниматель разбогател на продажах бутилированной воды Nongfu Spring. Сейчас его активы оцениваются в $47,4 млрд. Бизнесмен занимает 26-ю строчку BBI.