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Назван объем выданных в Азербайджане по гослинии ипотечных кредитов

Назван объем выданных в Азербайджане по гослинии ипотечных кредитов В Азербайджане в январе-мае этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдано 215,8 млн манатов кредитов.
Финансы
27 июня 2024 г. 11:40
Назван объем выданных в Азербайджане по гослинии ипотечных кредитов

В Азербайджане в январе-мае этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдано 215,8 млн манатов кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,9% больше, чем за тот же период 2023 года.

За отчетный период объем рефинансированных фондом кредитов сократился на 15,8% - до 134,9 млн манатов.

За последний год объем средств, привлеченных фондом путем выпуска облигаций, увеличился в 2,5 раза - до 250 млн манатов, а из государственного бюджета фонду было выделено 43,8 млн манатов, как и год назад.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xəttilə ipoteka kreditləşməsinin həcmi açıqlanıb

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