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Назван объем операций с азербайджанскими банковскими картами в Турции

Назван объем операций с азербайджанскими банковскими картами в Турции Объем операций с использованием платежных карт азербайджанских банков в Турции достигает около 2 млрд долларов США в год.
Финансы
25 января 2024 г. 14:36
Назван объем операций с азербайджанскими банковскими картами в Турции

Объем операций с использованием платежных карт азербайджанских банков в Турции достигает около 2 млрд долларов США в год.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела разработки политики развития Национальной платежной системы Центрального банка Азербайджана Рамиль Махмудов.

По его словам, азербайджанские банковские карты активно используются для покупок на электронных торговых платформах Турции.

Он отметил, что в ЦБА регулярно поступают обращения от предпринимателей из-за проблем, чаще всего, с платежами при продаже товаров через такие платформы как Amazon и eBay: "Но эта проблема характерна не только для нас. Каждая крупная торговая платформа имеет свои национальные интересы и политику. Раньше зарубежные системы электронной коммерции мало интересовались азербайджанским рынком, так как основным их направлением была продажа нам товаров и услуг, но сейчас есть запросы на продажу отечественной продукции на этих платформах. Последние статданные о росте безналичных операций значительно повысили их интерес к Азербайджану. Потенциал нашей страны по сравнению с соседними государствами огромен".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Azərbaycan kartları ilə aparılan əməliyyatların həcmi açıqlanıb

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